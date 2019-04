El Govern proposa dobles enllaços elèctrics entre Balears i la Península i entre illes

Actualizado 15/4/2019 14:54:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern proposarà, dins de la Planificació Energètica Estatal (2021-2026) l'establiment de dobles enllaços elèctrics entre la Península i entre les illes, amb diferents entrades per crear una "xarxa en malla" que proporcioni "més seguretat i estabilitat" al subministrament elèctric de la Comunitat.

En roda de premsa, la presidenta del Govern, Francina i Armengol, i el conseller d'Energia, Mobilitat i Territori, Marc Pons, han explicat que amb aquesta iniciativa, que es presentarà abans del 2 de juny, es reforça la xarxa existent i s'evitarà haver de realitzar "més estesa elèctrica".

Sobre això, Pons ha explicat, a més, que el "doble enllaç entre Mallorca i la Península, no entraria per Santa Ponça, sinó per Alcúdia i que quan aquesta entrada estigui llesta es "podrà desmantellar per complet" la central d'Es Murterar.