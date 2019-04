El Govern donarà una ajuda de 5.500 euros als compradors de cotxes elèctrics

Publicado 15/4/2019 13:49:34 CET

El Govern destinarà 1.078.000 euros per subvencionar la mobilitat elèctrica. D'aquesta quantitat, es reservaran un total de 540.000 euros per ajudar la compra de vehicles no contaminants, la qual cosa suposarà que es puguin donar 5.500 euros d'ajuda per a cada turisme.

Des de l'Executiu autonòmic han explicat que aquestes ajudes s'emmarquen en la iniciativa impulsada pel Govern central a través de l'IDAE i amb fons europeus Feder.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha fet aquest anunci davant els mitjans de comunicació, després d'haver signat un conveni institucional amb el director general d'Operació de Xarxa Elèctrica d'Espanya, Miguel Duvison.

En virtut, d'aquest conveni Xarxa Elèctrica monitorizar els punts públics de recarrega de vehicles elèctrics existents a les Illes.

D'aquesta manera, Xarxa Elèctrica utilitzarà el Centre de Control del Vehicle Elèctric (Cecovel) per controlar la demanda d'energia que provoca el desplegament del vehicle elèctric, i garantir així a tot moment una correcta capacitat de càrrega a tots els punts.