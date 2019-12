El Govern reivindica els controls de jornada perquè la CE estableix el dret a un "descans necessari"

Publicado 10/12/2019 11:28:45 CET

El PP critica que amb aquestes "polítiques intervencionistes, com fer fitxar o pujar el salari mínim, s'estan carregant l'economia"

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reivindicat aquest dimarts durant el ple del Parlament que es garanteixen "els registres dels controls de jornada" perquè la Constitució Espanyola "estableix que tothom té un dret a un descans necessari", com també ho fa la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, el Tribunal Suprem o el Tribunal de Justícia.

En resposta al diputat del PP, Sebastià Sagreras, que ha criticat que amb aquestes "polítiques intervencionistes, com fer fitxar o pujar el salari mínim, s'estan carregant l'economia", Negueruela ha dit que no es pot relacionar el control de registre d'entrada amb que hi hagi "creació d'ocupació o que hi hagi més atur".

Neugueruela ha dit que defensen el "Primer de maig", que reivindica "vuit hores de treball, vuit hores de descans i vuit d'oci". "Amb el registre, se cerca complir amb aquesta màxima recollida en la Constitució perquè un treballador no hagi de fer 10, 11 o 12 hores per tenir un salari digne", ha remarcat.