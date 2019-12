El Govern reivindica els controls de jornada perquè la CE estableix el dret a un "descans necessari"

Publicado 10/12/2019 13:11:59 CET

El PP critica que amb aquestes "polítiques intervencionistes, com fer fitxar o pujar el salari mínim s'estan carregant l'economia"

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reivindicat aquest dimarts en el ple del Parlament que es garanteixen "els registres dels controls de jornada" perquè la Constitució Espanyola (CE) "estableix que tothom té un dret a un descans necessari", com també ho fa la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE), el Tribunal Suprem o el Tribunal de Justícia.

En resposta al diputat del PP Sebastià Sagreras, que ha criticat que amb aquestes "polítiques intervencionistes, com fer fitxar o pujar el salari mínim s'estan carregant l'economia", el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha dit que no es pot relacionar el control de registre d'entrada amb que hi hagi "creació d'ocupació o que hi hagi més atur".

"Critica que s'estableixi un registre de jornada, un dret fonamental? Està en contra que els treballadors tinguin els seus drets bàsics? Aquesta és la nova política del PP?", ha preguntat Negueruela. "Crec que són els de sempre i defensa als de sempre", ha afegit en resposta.

En la seva intervenció, Sagreras també ha dit que "si els treballadors "no poden fer hores, les nòmines són més petites" però, no obstant això, "no se'ls perdona el rebut de la llum, de l'aigua o els préstecs".

"A Balears, en els últims mesos l'única cosa que puja és l'atur. És Nadal i vostè és líder indiscutible d'atur i desacceleració. Descansi en Nadal i espavili perquè si no, haurem de demanar la seva dimissió", ha anunciat el parlamentari 'popular'.

Davant això, Negueruela ha dit que defensen el "Primer de maig", que reivindica "vuit hores de treball, vuit hores de descans i vuit d'oci". "Amb el registre, se cerca complir amb aquesta màxima recollida en la Constitució perquè un treballador no pugui fer 10, 11 o 12 hores per tenir un salari digne", ha remarcat.

D'altra banda, la diputada del PP María Salome també ha criticat que les polítiques de Negueruela per impulsar el canvi econòmic no estan funcionant. "Amb el seu model econòmic, en comptes de créixer en valor, la societat és més depenent; solament creix el nombre d'alts càrrecs i el forat pressupostari", ha censurat.

Com a resposta, el conseller socialista li ha explicat que els plans per impulsar l'economia segueixen en marxa, l'últim --tal com ha dit-- acaba el 2025 pel que "caldrà esperar al fet que acabin per conèixer el seu resultat". "Veurem dins de tres anys, quan totes les polítiques estiguin en marxa", ha assenyalat.