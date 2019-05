El Govern rep 68 denúncies per xàrter nàutic il·legal des de gener de 2019

Publicado 17/5/2019 13:59:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha rebut, des de gener de 2019, un total de 68 denúncies per xàrter nàutic il·legal a Balears, on l'any passat es van obrir 25 expedients sancionadors per irregularitats en el lloguer d'embarcacions d'esbarjo.

Així ho ha explicat el conseller de Territori, Marc Pons, en declaracions als mitjans després de reunir-se amb representants del sector nàutic. El conseller ha recordat el decret que regula l'activitat del charter nàutic, encaminat a combatre l'intrusisme, i ha destacat que en els últims sis anys la inscripció d'embarcacions ha augmentat al voltant d'un 90 per cent, fins a les 2.860 en 2018.