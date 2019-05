El Govern resol els concursos d'idees per a les noves unitats de salut a Santa Margalida i Consell

Publicado 23/5/2019 15:06:56 CET

El Servei de Salut de Balears (IbSalut) ha resolt aquest dijous els concursos d'idees per a la construcció de les noves unitats bàsiques de salut (UBS) de Santa Margalida i de Consell.

El projecte guanyador per a la UBS de Santa Margalida es diu 'Osmosis' i és de l'empresa MCA Tècnics. 'Expedito' és el projecte per a la construcció de la UBS de Consell i pertany a la UTE formada per Expedito Aparicio i César Méndez.

Segons han explicat des del Govern, l'IbSalut va incloure en el Pla d'Infraestructures la construcció d'un edifici per albergar la UBS Santa Margalida, després d'avaluar les necessitats del municipi, ja que té assignades 3.289 targetes sanitàries, 352 de les quals corresponen a pacients en edat pediàtrica.

El concurs d'idees amb jurat per projectar i construir el nou centre, es va licitar amb un pressupost d'execució d'1,4 milions d'euros. L'Ajuntament de Santa Margalida va cedir els terrenys on se situarà el nou edifici, que tindrà 1.401 metres quadrats de superfície construïda.

L'edifici albergarà tres consultes de medicina de família, una de pediatria, tres d'infermeria, una d'infermeria pediàtrica i una consulta polivalent. A més, hi haurà una sala d'extraccions, una sala de capellans i una sala de cirurgia menor.

Quant a la UBS de Consell, es va licitar amb un pressupost d'execució d'uns 900.000 euros. L'augment considerable de població de la zona de Consell ha fet necessària la construcció d'una nova unitat bàsica que incrementarà la seva plantilla amb un altre metge, una altra infermera i un pediatre a temps complet, han detallat.

La nova instal·lació sanitària tindrà 760 metres quadrats i disposarà de dues consultes de medicina de família; una de pediatria; dos d'infermeria; una consulta polivalent i dues sales de cures. L'unitat bàsica de salut de Consell atén en l'actualitat una població de 3.651 targetes sanitàries.

La nova unitat bàsica, que millorarà la qualitat assistencial i l'accessibilitat, es construirà en uns terrenys que l'Ajuntament de Consell ha posat a la disposició del Servei de Salut. Es tracta d'una parcel·la amb una superfície de 4.134 metres quadrats situada en el límit nord de la població, al costat del poliesportiu municipal, un emplaçament ben comunicat i accessible.

La construcció d'aquestes noves unitats bàsiques forma part del Pla d'infraestructures d'atenció primària. Aquest també projecta accions als centres de salut de Bons Aires (Palma), Can Misses (Eivissa), Nuredduna (Artà), Pollença, i Santa Ponça i en les unitats bàsiques de Cala Millor, Calonge i Montuïri.