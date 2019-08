El Govern sanciona dos espectadors d'un partit a Santa Eulària que es van barallar a les graderies

Publicado 31/7/2019 10:27:25 CET

La Comissió contra la Violència a l'Esport es va activar a l'abril

EIVISSA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria balear d'Afers Socials i Esports ha sancionat per primera vegada a dos espectadors d'un partit de futbol per una agressió física, comesa a les graderies del Camp de Futbol Municipal de Santa Eulària des Riu, segons ha informat el Govern. L'import provisional de la sanció és de 300 euros.

Segons la denúncia instruïda per la Guàrdia Civil del municipi eivissenc, els fets van tenir lloc el passat 11 de maig després d'un partit de futbol de la categoria juvenil. Segons les diligències policials, els denunciats van discutir i es van barallar provocant-se mútuament lesions lleus.

SEGONA DENÚNCIA EN TRES MESOS

El Govern ha explicat que des que es va activar la Comissió contra la Violència a l'Esport en Balears el passat mes d'abril, és la segona vegada que s'obre un procediment sancionador per a infraccions del públic en esdeveniments esportius.

La primera sanció es va interposar el maig passat arran d'una denúncia instruïda per la Policia Local d'Algaida. En aquell cas els fets es van donar durant un partit de futbol que va enfrontar als equips d'Algaida i Santa Ponça a la Primera Regional de Mallorca, quan un espectador va insultar i va amenaçar l'àrbitre.

Si la sanció en el camp de futbol d'Algaida va ser per una agressió verbal, la de Santa Eulària és la primera per agressió física.

Els fets podran ser qualificats provisionalment com una infracció lleu, prevista a l'article 121 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears. D'acord amb aquesta norma, la comissió d'una falta lleu es pot sancionar amb una multa de 60,10 a 601,01 euros.

En aquest cas, la sanció prevista s'ha fixat en 300 euros, segons el principi de proporcionalitat i atesos els criteris i les circumstàncies que concorren, com la participació activa en una brega dins del recinte esportiu, agredir i ocasionar lesions a una altra persona, comportament agressiu per a la convivència i la seguretat, necessitat de prevenir i eradicar aquests tipus de conductes violentes, situació de risc o perill per al públic i que l'incident va ocórrer una vegada acabat el partit.

COMISSIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA A L'ESPORT

Des de l'Executiu han recordat que la competència per tramitar aquesta denúncia correspon a la Comunitat Autònoma i, concretament, l'òrgan competent per a l'exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva és la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Amb aquests procediments sancionadors, el Govern pretén reduir els comportaments antiesportius que es poden produir en les graderies durant els esdeveniments esportius.