El Govern transfereix 6,5 milions d'euros a Cort en compliment de la Llei de capitalitat

Publicado 15/3/2019 14:06:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació de l'acord pel qual s'autoritza la transferència a favor de l'Ajuntament de Palma d'un import de 6,5 milions d'euros, corresponents a diverses inversions acordades pel Consell de la Capitalitat.

"En total, el Consell de la Capitalitat de Palma ja va acordar la inversió de 30 milions d'euros per 2019 de les institucions públiques autonòmiques com a compensació dels costos de capitalitat", ha explicat en roda de premsa.

El 21 de desembre de 2018 es va reunir el Consell de Capitalitat de Palma i va acordar les despeses que es finançaran en el 2019 amb l'aportació que preveu la Llei de capitalitat de Palma com a compensació pels costos de la capitalitat.

La Llei preveu una participació de 26,5 milions d'euros al finançament de la capitalitat de Palma per part de l'administració balear i una aportació de 3,5 milions d'euros per part del Consell de Mallorca.

El Consell de la Capitalitat de Palma va acordar que, a més de la quantitat que Cort percebrà corresponent al repartiment del Fons de cooperació local d'aquest any, de 3,15 milions d'euros, existeixen altres aportacions corresponents a la Llei de capitalitat.

En concret, es tracta d'un milió d'euros, que constitueixen l'anualitat de 2019 del Conveni de col·laboració subscrit entre el Govern i Cort per al finançament de la reforma del poliesportiu Son Moix; o 4,22 milions d'euros, que es compensen amb projectes finançats amb l'impost del turisme sostenible al municipi de Palma.

També estan els 1,02 milions d'euros, que es compensen amb aportacions de l'Administració balear per construir el Palau de Congressos; els 6,5 milions d'euros, que aportarà la Comunitat per destinar-los a diverses inversions acordades pel Consell de la Capitalitat; els 3,5 milions d'euros, que aportarà el Consell per destinar-los a diverses inversions acordades pel Consell de la Capitalitat; i 10,6 milions d'euros, que corresponen a diversos projectes finançats pels fons Feder en matèria d'eficiència energètica i mobilitat.