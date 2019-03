El Govern i la UIB formen als professionals de la comunicació per millorar la qualitat lingüística en els mitjans

Publicado 28/3/2019 16:50:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports i l'Universitat de les Illes Balears (UIB) han organitzat les 'II Jornades de Qualitat Lingüística en els Mitjans de comunicació: la Llengua Oral' que començaran a les 17.00 hores d'aquest divendres.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquestes estan organitzades per la Direcció general de Política Lingüística i el Grup d'Investigació Sociolingüística de Balears (Gresib) i tindran lloc els dies 29 de març, 5 i 12 d'abril de 2019 a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

La segona edició d'aquestes jornades, a la qual s'hi han inscrit 26 persones, té l'objectiu de continuar reflexionant sobre la llengua oral en els mitjans de comunicació i d'aprofundir en aspectes que no es van poder tractar en la primera edició, relacionats amb l'entonació i la qualitat de veu, la bona pronunciació en la televisió i en la ràdio i qüestions de sintaxis.

Entre els objectius d'aquestes jornades destaquen reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de treball del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com difusors de models lingüístics de referència, proposar un ús de la llengua correcte i adequat que respongui amb eficàcia les necessitats comunicatives dels mitjans de comunicació, o proporcionar recursos per continuar millorant la praxi lingüística en l'àmbit professional.

Aquestes jornades es dirigeixen especialment als periodistes i als professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals de Balears i tenen una durada de deu hores, nou presencials i una en línia.

Les Jornades començaran a les 17.00 hores del divendres 29 de març amb la presentació de les conclusions de les primeres jornades, per seguir fins les 20.00 hores amb una conferència sobre 'Entonació, qualitat de veu i gestualitat en els mitjans de comunicació audiovisuals'.

El divendres 5 d'abril continuaran les Jornades amb 'La bona pronunciació en la televisió i la ràdio' i una pràctica de 18.40 a 20.00 hores.

Finalment, a les 17.00 hores del divendres 12 d'abril tindrà lloc la conferència 'Si no m'equivoco, cosa que no sol passar mai (unes qüestions de sintaxis)', per acabar a les 20.00 hores amb la realització d'una pràctica.