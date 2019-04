Grups de menors supervisats a Palma compren begudes alcohòliques en un supermercat en un programa de prevenció

Publicado 3/4/2019 14:50:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Projectes Europeus en l'Institut Europeu d'Estudis de Prevenció (Irefrea), Mariàngels Duch, ha explicat aquest dimecres la campanya que s'ha impulsat a Palma per a la prevenció del consum alcohòlic en menors sota el lema 'A Palma, menors 0,0' --centrada en el 'botellot'--, i ha detallat que el projecte "no té resultats a curt termini" però que, en una primera fase, s'ha desenvolupat un estudi "del què passa" a la ciutat mitjançant una recollida de dades i amb activitats com, per exemple, acompanyar a menors supervisats per monitors en un supermercat a comprar begudes alcohòliques.

Així ho ha manifestat Duch en declaracions als mitjans abans de la primera jornada de la conferència 'Stad in Europe' celebrada aquest dimecres i dijous en el teatre Mar i Terra en la qual intervenen uns 70 experts europeus que comparteixen les seves experiències en aquesta matèria i, en aquest sentit, Duch ha concretat que en la trobada participen altres municipis com Rotterdam, Estocolm o Praga, per exemple, amb projectes centrats en locals d'oci nocturn o festivals.