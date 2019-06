Habtur demana la dimissió del cap de l'Agència de Defensa del Territori per "criminalitzar" a propietaris

Publicado 18/6/2019 14:13:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patronal de lloguer turístic a Balears (Habtur) ha demanat aquest dilluns la dimissió del cap de servei de l'Agència de Defensa del Territori (ADT), Maties Morey, per "criminalitzar" als propietaris d'habitatges turístics.

"És inacceptable que una persona al servei de la nostra terra faci declaracions d'aquest tipus, que en cap cas s'ajusten a la realitat actual", ha censurat l'entitat en una nota de premsa.

Des de Habtur han assenyalat a les "moltes exigències" de l'administració per a tenir un habitatge de lloguer turístic, com la de no tenir cap infracció urbanística. "El senyor Morey falta a la veritat quan culpabilitza al lloguer turístic d'aquest increment", han lamentat.

"És totalment injust criminalitzar a totes les famílies que compleixen rigorosament la llei", han resolt.