Habtur es mostra partidària de retirar llicències a propietaris que fomentin el 'turisme de borratxera'

Publicado 11/5/2019 17:05:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Maig (EUROPA PRESS) -

La patronal del lloguer turístic Habtur s'ha mostrat aquest dissabte partidària d'establir "mesures" per retirar les llicències a propietaris de lloguers turístics els inquilins dels quals generin problemes de convivència en relació al 'turisme de borratxera', segons ha informat l'entitat en una nota.

En la mateixa línia, l'associació ha demanat "responsabilitat" als propietaris amb llicència i els ha instat a "evitar acceptar reserves" si detecten la "mínima sospita". "Els propietaris amb llicència poden desallotjar a turistes problemàtics o molests i s'han d'establir normes per retirar la llicència a propietaris que no compleixin", ha assegurat l'entitat.

"Des d'Habtur no podem veure com una part dels turistes que viatgen a les Illes i s'allotgen en habitatges d'ús turístic utilitzen aquestes instal·lacions per fer festes i emborratxar-se, repudiem aquestes actituds i no ens podem identificar amb elles", han reiterat.

Finalment, la patronal del lloguer turístic ha assegurat que "sempre estaran" al costat de l'Administració per garantir un turisme de qualitat i sostenible i han avançat la seva disposició a estudiar la posada en marxa de mesuradors de decibels per pal·liar el problema.