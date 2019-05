Hila aposta per un pacte en Cort "concorde als resultats" i no dubta del seu càrrec d'alcalde

Publicado 30/5/2019 20:02:56 CET

Infraestructures i l'àrea que inclou Emaya podrien ser regidories que assumirà el PSOE en el proper mandat a la capital balear

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE de Palma, José Hila, ha expressat aquest dijous en roda de premsa que els resultats electorals es traduiran en un pacte de governabilitat a l'Ajuntament, i que les regidories aniran repartides d'acord als regidors que hagin aconseguit tant ells com els seus "socis", encara que ell "no dubta" del seu càrrec d'alcalde.

"Vull un pacte de govern on tots ens sentim còmodes. Per a nosaltres els pilars bàsics per a la ciutat són les polítiques de sostenibilitat, habitatge i mobilitat", ha explicat el que va ser alcalde de Palma, que ha afegit, preguntat pels periodistes, que Infraestructures i Accessibilitat, i Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, que inclou Emaya, "podrien ser àrees gestionades a partir d'ara pels socialistes".

Hila ha avançat que aquest dimarts començaran les reunions i que ell espera que siguin "breus". En referència als "socis" del PSOE --la coalició de Podem amb Esquerra Unida (Unides Podem) i Més-Estimam Palma-- el socialista ha destacat que "han perdut quatre regidors respecte als comicis de fa quatre anys", en els quals Més per Palma i Podem Palma -llavors Som Palma- van aconseguir entre els dos 10 regidors.

L'exalcalde ha qualificat els resultats de les passades eleccions com una "victòria històrica" del PSOE de Palma, "que no s'havia vist des dels temps de Ramón Aguiló".

Entre les causes que els han donat ser la força més votada a Palma (amb 38.564 vots que es tradueixen en nou regidors), Hila ha comentat que es deu al "lideratge de Pedro Sánchez" i a la "bona gestió i coordinació" de les diferents àrees del partit a Balears.