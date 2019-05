Hila, respecte a la renúncia d'Isern: "Crec que que és fruit de la dinàmica del PP"

Publicado 30/5/2019 19:59:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE de Palma, José Hila, ha comentat aquest dijous que la renúncia del recentment electe 'popular' Mateo Isern al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Palma és "fruit de la dinàmica del PP".

En declaracions als mitjans en motiu de l'avaluació dels resultats electorals del 26 de maig a Palma, Hila ha opinat preguntat pels periodistes, que una dimissió o renúncia, com és el cas, "mai és bo per a cap partit".

"No m'agradaria estar allà. Suposo que el PP es recompondrà, ja que és un partit molt gran", ha declarat. "Estan en una situació difícil, no la hi envejo per res", ha conclòs el socialista en referència als 'populars' de Balears.