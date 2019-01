Hostaleria i logística són els sectors que més ocupació generaran a Balears en 2019, segons Randstad

Publicado 22/1/2019 14:07:41 CET

Promotors, perfils comercials i atenció al client, entre els perfils més demandats en l'arxipèlag

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'hostaleria i la logística són els sectors que més ocupació generaran a Balears en 2019, segons una anàlisi de l'empresa de recursos humans Randstad.

Segons ha informat la companyia aquest dimarts en una nota de premsa, totes les àrees relacionades amb el turisme, com a hostaleria i restauració, seguiran impulsant la incorporació de treballadors. Quant a perfils concrets, se cerquen cambrers, cuiners, cambrers de pis, comercials i dependents, entre uns altres.

En general, els perfils més demandats a la regió seran sobretot aquells directament relacionats amb aquests camps, com a promotors, perfils comercials i dirigits l'atenció al client i, especialment, maleters.

Entre les qualitats més demandades per als nous perfils professionals estaran els idiomes: segons Randstad, fins al 80% de les noves ofertes dels mesos vinents requeriran coneixements en idiomes, principalment anglès, encara que també destaquen les sol·licituds d'alemany, italià, francès. Aporten valor afegit els idiomes menys comuns entre els candidats, com el rus, l'àrab o el xinès.

D'altra banda, Randstad ha destacat que "els professionals amb experiència en sector logístic compten amb bones perspectives a Balears de cara a 2019", ja que "l'auge del comerç electrònic continua augmentant les oportunitats d'ocupació al sector".

"En els últims anys, la indústria del retail ha experimentat un creixement notable a causa de l'augment del consum i als avanços entorn del negoci i-commerce a la regió", han apuntat des de l'empresa de recursos humans.

Randstad també ha ressaltat, citant dades del Ministeri d'Indústria, que Balears és, al costat de Catalunya, la comunitat més afectada pel descens d'arribades de turistes. "No obstant això, les xifres apunten al fet que hi ha hagut una despesa per càpita més elevada respecte a l'any anterior", han subratllat des de Randstad.