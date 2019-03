IB3 emetrà un documental aquest dissabte sobre la relació del Capità Bayo i el Che Guevara

Publicado 7/3/2019 16:53:07 CET

L'ens de radiotelevisió pública de Balears (IB3), juntament amb la productora Quindrop, ha elaborat el documental 'Bayo i el Che, guerilla i escacs a Cuba' sobre el Capità Alberto Bayo, conegut a les Illes per la seva implicació republicana durant la Guerra Civil, i Ernesto 'Che' Guevara, que s'emetrà aquest dissabte a les 22.35 al programa 'Hora D'.

En un comunicat emès per IB3, s'ha informat que el documental mostra la vinculació de Bayo amb Cuba, país on va néixer i on va morir amb el grau de general de les Forces Armades Revolucionàries Cubanes i que, segons l'ens, "molt poca gent coneix".

En aquest sentit, l'objectiu d'IB3 és donar a conèixer la relació de Bayo amb els germans Castro, la seva passió per les tàctiques guerrilleres i la seva íntima amistat amb el 'Che', "alimentada de rabioses partides d'escacs".

De fet, fruit d'aquesta amistat, a la tomba de Bayo, a Santiago de las Vegas, figura una dedicatòria seva, en la qual diu: El General Bayo, Quixot modern, que solament tem de la mort el que no li deixi veure la seva pàtria alliberada. Puc dir que és el meu mestre (l'únic individualitzat). Ernesto 'Che' Guevara.