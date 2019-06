IBFamilia demana al pacte que governi Cort que impulsi polítiques públiques "amb perspectiva de família"

Publicado 10/6/2019 10:29:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Família (IBFamilia) ha demanat al nou pacte que es formi per governar l'Ajuntament de Palma que "impulsi el desenvolupament de polítiques públiques amb perspectiva de família" i implanti una veritable i eficaç política integral de família de caràcter universal".

Segons ha informat IBFamilia en un comunicat, per a això, els eixos per les quals ha de transcórrer aquesta aposta per la família a Palma són els següents: la família com a prioritat política i com a part de les agendes polítiques.

Així mateix, han demanat que es visibilitzi "l'aposta per la família a través de declaracions, manifestos, propostes o lleis", així com que s'implanti "una política integral de família, a través d'un conjunt articulat de mesures i plans", entre altres qüestions.