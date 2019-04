IbSalut aprova per unanimitat millores salarials per als professionals del sector

Publicado 1/4/2019 17:38:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut de Balears ha aprovat aquest dilluns per unanimitat en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat, en la qual estan representats tots els sindicats, millores salarials per als professionals del sector.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, per primera vegada en dotze anys s'incrementaran el preu de l'hora de guàrdia i les retribucions de supervisors i de caps de guàrdia, per un valor total de més de 2 milions d'euros.

Així mateix, s'ha aprovat la compensació de les hores d'atenció continuada, com és el cas de la guàrdies mèdiques o els torns d'infermeria, que deixa de prestar el personal sanitari durant les etapes d'embaràs i lactància, per un valor total d'1,6 milions d'euros. Aquest acord és aplicable a l'any 2019.

Respecte a les millores retributives dels anys 2020 i 2021, quedaran supeditades a la disponibilitat pressupostària. El Servei de Salut i els sindicats han aprovat també una nova oferta de feina pública per 2019. En total, s'han aprovat 997 places de categories diverses.

INCREMENT EN MATÈRIA RETRIBUTIVA

El Servei de Salut, d'acord amb els representants sindicals, ha acordat millorar les retribucions de les hores de guàrdia, la productivitat fixa i la variable, conceptes que es milloren per primera vegada en dotze anys.

Així doncs, s'augmenta el preu de l'hora de guàrdia, tant la guàrdia física com la localitzada, del personal facultatiu de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària per 2019, per un valor de 2 euros l'hora. A més, aquest increment es fa extensiu per primera vegada al personal facultatiu en formació.

Quant al personal sanitari d'infermeria i supervisió, tècnics especialistes i auxiliars d'infermeria, tant de l'atenció primària com de l'atenció hospitalària, el preu de l'hora de guàrdia s'ha incrementat 1,80 euros l'hora.

L'acord recull, d'altra banda, l'increment del complement de productivitat per als supervisors de l'atenció especialitzada (130 euros) i de l'atenció primària (128 euros), i també un increment de 43 euros de productivitat per als caps de guàrdia.

CONVOCATÒRIA DE 997 PLACES D'OPOSICIÓ

En el si de la Mesa Sectorial, el Servei de Salut ha aprovat una nova oferta de feina pública convocant 997 noves places. D'acord amb l'oferta de 2019, es convoquen 14 places per a tècnic especialista de laboratori, 16 per radiodiagnòstic, 81 per a metge d'atenció primària i deu per a Facultatiu Especialista d'Area (FEA) i pediatria d'atenció primària.

D'acord amb l'oferta de empleo públic de 2017, es convoquen 58 places d'infermer d'urgències d'atenció primària, 559 d'auxiliar d'infermeria, 12 de FEA d'anàlisis clíniques, 14 d'anatomia patològica, dues d'angiologia i cirurgia vascular, un de cardiologia, 20 de cirurgia general i aparell digestiu, sis de cirurgia maxilofacial, sis de pediàtrica, quatre de plàstica i reparatoria, tres de toràcica, una de dermatologia i una de farmacologia clínica, entre uns altres.