Imposen una ordre d'allunyament als funcionaris detinguts per quedar-se les taxes del DNI

PALMA DE MALLORCA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Els dos funcionaris que van ser detinguts aquest dimecres a Palma per quedar-se les taxes de la renovació del DNI han passat ja a disposició judicial, des d'on se'ls ha imposat una ordre d'allunyament de les oficines del DNI, on treballaven.

En declaracions als mitjans de comunicació aquest dijous, el delegat del Govern en funcions, Ramon Morey, ha explicat que la situació és "molt trista i desgraciada" però ha matisat que té "una part positiva i és que haver-los detingut és una demostració" que els "controls funcionen, que si algú actua de manera indeguda és descobert i posat a la disposició de la justícia".

Morey ha explicat que el cas, que segueix obert, es porta investigant des de fa mesos i que el 'modus operandi' consistia que "cobraven taxes per l'expedició de DNI quan no corresponia". Així, canviaven la modalitat de petició d'una renovació, que sí que exigeix el pagament d'una taxa, per un canvi de residència que no ho exigeix. D'aquesta manera, es portaven els diners de manera irregular.

El delegat del Govern en funcions ha assenyalat també que fins que no acabi la investigació no podran estimar la quantia malversada. També ha explicat que encara es desconeix si els dos funcionaris treballaven de manera coordinada, encara que ha detallat que usaven les mateixes pràctiques. Un treballava en la Prefectura de Policia de Palma i un altre en una altra comissaria de la ciutat.

Tots dos funcionaris van ser detinguts per agents de la Policia Nacional. Els dos treballaven en les oficines de DNI de Palma des de l'Administració General de l'Estat. Se'ls imputa un delicte de malversació de cabals públics i falsedat documental.

Segons va informar la Policia Nacional, agents de la Secció Operativa de Seguretat Documental de la Divisió de Documentació de Madrid es van desplaçar fins a Palma per detenir-los.