Imposen una ordre d'allunyament de l'illa de Mallorca a un home detingut per robatoris en l'aeroport

Publicado 23/8/2019 17:53:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ag. (EUROPA PRESS) -

Un jutge ha imposat una ordre d'allunyament de l'Illa de Mallorca a un home de 38 anys detingut per cometre múltiples robatoris en instal·lacions de l'Aeroport de Son Sant Joan.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en un comunicat, el detingut es feia passar per un passatger de l'aeroport, portant amb ell maletes per passar desapercebut, que utilitzava posteriorment per camuflar els objectes robats.

Segons la Policia, l'home omplia les maletes parcialment amb rotllos de paper higiènic perquè no es notés que estaven buides, però que pesessin poc. Durant els furts, també utilitzava gorres i ulleres de sol per ocultar el seu rostre.

Presumptament, aprofitava moments de descuit de les víctimes per robar els seus efectes personals. La Policia ha assenyalat que la valoració total dels objectes robats ascendeix a desenes de milers d'euros.

Amb tot, no tenia un patró concret per cometre els robatoris pel que fa als dies, franja horària o llocs d'actuació de les instal·lacions aeroportuàries.

La detenció es va dur a terme el dia 15 d'agost i després de ser posat a disposició judicial, se li ha imposat una ordre d'allunyament de l'illa de Mallorca.

El detingut tenia antecedents policials per aquest tipus de delictes i ja havia estat detingut en aquest mateix aeroport el passat mes de març.