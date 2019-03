Inauguren l'exposició de propostes per a la remodelació del Passeig Marítim de Palma

Publicado 29/3/2019 16:50:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (Coaib), amb la col·laboració d'Autoritat Portuària de Balears (APB), ha inaugurat l'exposició de les cinc propostes presentades per la redacció del projecte d'obra sobre el Projecte Constructiu i Direcció d'Obra del Passeig Marítim de Palma.

En un comunicat emès pel Coaib, s'ha informat que l'exposició romandrà oberta al públic a la seu col·legial fins el 12 d'abril, en horari de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores.

L'arquitecte del projecte guanyador, Elías Torres, ha explicat durant l'acte que "la col·laboració institucional en la reforma del Passeig està sent insòlita i excepcional", i ha afegit que la intenció de la seva proposta és "donar continuïtat al capdavant Marítim, on la vegetació, als espais de passeig i oci siguin protagonistes".

A la inauguració celebrada aquest dijous van assistir el tinent d'alcalde de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, José Hila; el director general d'Urbanisme, Gabriel Horrach; el gerents d'Urbanisme, Joan Riera; i el president de la Demarcació de Mallorca del COAIB, Nacho Salas, entre uns altres.

"És indubtable que, entre les assignatures pendents de Palma, una de les més esperades és convertir el Passeig Marítim en un veritable passeig per als ciutadans, per la qual cosa no pot ser més oportuna la iniciativa de l'Autoritat Portuària de Balears de remodelar la fisonomia urbana d'aquest espai", ha explicat Salas.