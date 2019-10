Un incendi originat en un forn obliga a desallotjar un bloc de cases a Palma

Publicado 17/10/2019 17:59:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendi originat en un forn ha obligat la tarda d'aquest dijous a desallotjar un petit bloc de cases al carrer Eusebio Estada de Palma.

Segons han informat fonts de Bombers de Palma a Europa Press, el succés ha tingut lloc al voltant de les 15.00 hores, en el número 65A d'aquest carrer.

El forn s'ha cremat completament i el foc també ha afectat als mobles de la cuina. A més, s'ha generat una gran quantitat de fum que ha envaït l'escala.

Durant les tasques d'extinció, que han durat uns 35 minuts, s'han desallotjat als habitants de l'edifici, no gaire nombrosos, ja que l'immoble només té un habitatge per planta. No hi ha constància de ferits.

Els Bombers han actuat amb una autoescala, una autobomba i un vehicle amb un total de deu efectius.