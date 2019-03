Inspecció de Consum va realitzar 389 actuacions a les Pitiüses el 2018 i va decretar mesures cautelars en 16 casos

Publicado 4/3/2019 14:08:35 CET

La Direcció General de Consum reforça el Servei d'Inspecció d'Eivissa i Formentera amb un professional

FORMENTERA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Inspecció de Consum va realitzar el passat any 389 actuacions a les Pitiüses, 142 més que el 2017 quan es van fer 247. Així mateix, es van decretar mesures cautelars en 16 ocasions enfront de les 13 de 2017.

Per illes, a Eivissa es van realitzar l'any passat 383 actuacions (242 el 2017) i a Formentera, sis (cinc en 2017), segons dades presentades a les Pitiüses pel director general de Consum, Francesc Dalmau.

Dalmau ha explicat que l'any 2017 l'activitat es va centrar principalment en les empreses de lloguer de vehicles amb l'objectiu d'impulsar la signatura del codi de bones pràctiques i l'obtenció del distintiu de qualitat. El 2018, una vegada aquesta tasca va ser completada, els esforços es van centrar en altres sectors.

A més, ha assenyalat que l'augment d'activitat fa precisar del reforçament del Servei d'Inspecció amb un nou professional, que se suma a l'inspector ja hi ha assignat a les Pitiüses. "Amb la incorporació d'aquest nou inspector es potenciarà l'activitat de control de mercat, que resulta imprescindible per garantir la seguretat i adequació dels productes i serveis a les normes vigents", ha remarcat.

En aquest sentit, ha recordat que el control de mercat es realitza mitjançant una sèrie d'actuacions programades, així com a través d'actuacions puntuals no programades generades com a conseqüència de denúncies, reclamacions i comunicacions entre comunitats autònomes. No només té funcions sancionadores, sinó també preventives i pedagògiques, tal com ha explicat.

PUNT D'INFORMACIÓ A FORMENTERA

Dalmau també ha presentat el nou punt d'informació als consumidors que s'ha situat en les instal·lacions del SOIB de Formentera, amb el qual es volen facilitar les consultes i l'accés al sistema de reclamació telemàtica sense DNI electrònic per evitar desplaçaments.

El director general ha explicat que, atès que a Formentera no hi ha oficina de la Direcció general de Consum, aquesta mesura contribuirà a apropar l'administració a la ciutadania.