Inspecció Educativa investiga la salutació nazi feta per diversos alumnes d'un col·legi de Mallorca

Publicado 25/6/2019 12:24:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Inspecció Educativa del Govern realitzarà diferents gestions per aclarir el motiu de la publicació a xarxes socials d'una foto de diversos alumnes d'un col·legi del Parc Bit de Palma fent la salutació nazi.

Segons han informat, tècnics d'Inspecció Educativa assistiran a aquest centre concertat per entrevistar-se amb el professorat i l'equip directiu i esclarir què ha passat. Després d'això, emetran un informe i determinaran si s'ha de prendre algun tipus d'actuació.

Per la seva banda, en un tuit publicat pel propi centre, Aixa-Llaüt, han explicat que els alumnes que es van fer la foto que ha provocat la polèmica a les xarxes socials han demanat disculpes.

En aquest mateix tuit, expliquen que els alumnes han demanat perdó "al director i tota l'escola per un comportament del que no se senten orgullosos".

En aquesta publicació es penja una captura de pantalla en la qual es demana perdó "per l'embolic que s'ha muntat per la foto" i es lamenten les "molèsties" que hagin pogut ocasionar. "No tornarà a passar", acaba.

Des del centre, així mateix, han lamentat "profundament" la "desafortunada acció" d'aquests alumnes. "És impròpia de l'educació en valors democràtics que ens esforcem a transmetre'ls i contrària al nostre codi ètic", han assenyalat.

Així mateix, han assegurat que prendran "les mesures oportunes, de caràcter educatiu i corrector, perquè no es repeteixin".