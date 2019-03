La inversió en construcció a Balears augmenta fins el 1.994 milions en 2018, any en el qual es van construir cinc VPO

Publicado 14/3/2019 12:58:19 CET

En els últims set anys s'han projectat 235 VPO a Balears, mentre que només el 2003 es visaven 403

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

La inversió privada i pública en construcció a Balears va augmentar un 15,3 per cent i va arribar als 1.994 milions el 2018, any en el qual, tot i que hi havia 80 habitatges protegits (VPO) visats, només se'n varen construïr cinc.

Així ho ha indicat el president de l'Associació de Constructors, Eduardo López, durant una roda de premsa. En els últims set anys s'han projectat 235 VPO a tot Balears, mentre que només el 2003 es van visar 403. A més, la patronal dels constructors ha avisat que l'habitatge lliure que s'està construint es dirigeix a un poder adquisitiu molt alt", i consideren que les polítiques públiques no afavoreixen un canvi d'escenari.