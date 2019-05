La investigació de l'incendi en els Jutjats d'Eivissa es va centrar des de l'inici en una coneguda banda criminal

Publicado 24/5/2019 13:37:17 CET

EIVISSA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La investigació de l'incendi dels Jutjats a Eivissa es va centrar des del principi en una banda criminal "àmpliament coneguda" a l'Illa, el mòbil de la qual va ser destruir proves i dilatar les causes en les quals estan implicats. Un dels detinguts pertany a la família dels 'Cazorla', amb un ampli historial delictiu.

Segons ha declarat en roda de premsa el cap de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta, Fernando García Crespo, "al principi hi havia molts possibles mòbils per provocar-ho" i la investigació "ha estat molt complexa", encara que "no va haver-hi cap detall que fes pensar que anava a produir-se el segon incendi" en un edifici okupat.

L'inspector ha assegurat que amb el primer incendi "s'havien traspassat uns límits", provocant perjudicis als ciutadans amb causes pendents, als funcionaris o als veïns.

Per la seva banda, el cap de la Policia Nacional a Balears, José Luis Santafé, ha qualificat l'incendi dels Jutjats d'Eivissa com un "fet contra el sistema" i "molt greu" i ha assegurat que "semblava impossible" resoldre el cas. A més, Santafé ha comparat el succés amb els atacs de Pablo Escobar contra comissaries i jutjats de Colòmbia. "El que semblava impossible, s'ha aconseguit gràcies al treball i determinació d'algunes persones".

Sense poder precisar tots els detalls del cas pel secret sumarial, els responsables policials han explicat que, després de l'incendi en els Jutjats d'Eivissa, el 18 de febrer va ser constituït un grup específic d'investigació que es va fixar un termini de tres mesos per desenvolupar la seva tasca.

Al principi, han explicat, no es va poder determinar si havia estat un incendi fortuït, mantenint-se totes les hipòtesis. "Al final, hi havia moltíssims indicis per investigar l'autoria de l'incendi. Havia estat provocat", han destacat.

"El grup de la UDEV va començar a tirar del fil, amb enormes complexitats", han insistit, qualificant l'incendi dels Jutjats com un "acte que havia posat en perill a totes les institucions de l'Illa". Per això, totes les brigades es van implicar en la investigació.

Els dos detinguts a la presó són els autors materials dels incendis. A més, un altre home relacionat amb el cas havia ingressat recentment a la presó posat que estava fugit de la Justícia i tenia 16 anys pendents de condemna. Altres dues persones estan lliures amb càrrecs i fins ara hi ha una altra persona investigada en el cas.

L'INCENDI DEL VIVER VA SER CAUSAT PER UNA DISCUSSIÓ

D'altra banda, l'inspector ha relatat que els detinguts, el passat 13 de maig, van anar a consumir drogues a l'edifici del Viver, on van discutir amb una persona. Minuts després, van provocar el foc en l'immoble.

"Com ja havien traspassat tota classe de límits, van decidir calar foc a la casa", ha dit abans d'afegir que "són especialistes en foc i han treballat durant molts anys en una empresa d'extinció. Se'ls va situar en dia i hora a l'edifici del Viver", han afegit els agents, que no han pogut precisar si es va usar algun acelerante en el segon succés.

Els detinguts també tenien intenció d'atemptar contra alguns agents, segons han afirmat els responsables policials.

LA MORTA, TANCADA A LA CASA

Els responsables policials han afirmat que ha quedat "bastant acreditat" que la dona morta, una italiana d'uns 40 anys, estava tancada a casa "amb un parell de claus i possiblement amb algun cadenat".

L'estat en el qual ha quedat l'edifici, no obstant això, no permet assegurar al 100 per cent aquest fet, han conclòs.