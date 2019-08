Investiguen si van robar els dos pitbulls de Son Reus per utilitzar-los en baralles de gossos

Publicado 12/8/2019 13:49:07 CET

Gossos desapareguts de Son Reus. - SON REUS

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Medi ambient i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, Ramon Perpinyà, ha explicat aquest dilluns que s'està investigant si van robar els dos mescla de pitbulls de Son Reus dissabte passat per utilitzar-los en baralles de gossos.

"És una sospita i esperem que no es compleixi però podrien haver estat robats per utilitzar en baralles de gossos que sabem que en algun lloc s'estan produint", ha sostingut en declaracions als mitjans.

En aquest sentit, ha reiterat que, de moment, "no tenen confirmació" d'això, si bé ha assenyalat que "s'estan fent els passos" per investigar el cas, identificar als autors i localitzar els dos 'pitbulls' --Axel i Tiger--, un d'ells malalt de leishmaniosis i que requereix de tractament veterinari.

Segons ha recordat el regidor, el robatori es va produir la nit del divendres al dissabte, ja que al matí els treballadors van notar l'absència de tots dos animals. "En arribar van veure com dos de les gàbies estaven obertes i els gossos no hi eren, se'ls havien emportat", ha explicat.

Després de denunciar l'incident a la Policia Local i Nacional, Perpinyà també ha demanat col·laboració ciutadana per trobar-los i, així mateix, "acabar amb aquesta xacra", en relació a les baralles de gossos.

D'altra banda, preguntat per la petició de certs col·lectius animalista de la dimissió de Pedro Morey, Perpinyà ha assegurat que "no és una opció que s'estigui plantejant" i "no té cap declaració en aquest sentit".