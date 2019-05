Isern anuncia la "reforma integral" del Centre Sanitari de Protecció Animal a Son Reus

Publicado 20/5/2019 14:49:18 CET

El candidat 'popular' a l'alcaldia de Palma, Mateo Isern, ha anunciat aquest dilluns que si és triat alcalde durà a terme una reforma integral del Centre Sanitari de Protecció Animal a Son Reus "perquè el benestar animal deixi de ser un simple rètol en la porta d'una regidoria i passi a complir amb la seva veritable funció".

Segons ha informat el PP en un comunicat, "el Pacte, que ha governat amb 200 milions d'euros més durant la present legislatura, ha estat incapaç de dur a terme aquesta reforma tan necessària des de fa tant temps".

Per això, Isern ha avançat que, entre altres actuacions, es procedirà a l'ampliació de les instal·lacions, al condicionament de les dependències retirant les estructures d'uralita, es crearan zones d'oci per a les mascotes, es millorarà l'accés i es crearà una secció per al coneixement i promoció de les races autòctones.

Així mateix, ha assenyalat que el benestar animal "ha estat i seguirà sent una prioritat per al PP" i ha recordat que durant la seva anterior legislatura "es van crear 50.000 metres quadrats de zones d'Oci caní a Palma i es va permetre que les mascotes poguessin pujar als autobusos de l'EMT i banyar-se a la platja d'Es Carnatge".