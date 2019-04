Isern proposa convertir els barris de Palma en "centres comercials oberts"

Publicado 3/4/2019 13:32:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateu Isern, ha proposat aquest dimecres convertir els barris de Palma en "centres comercials oberts" per brindar una oferta comercial "diferenciada".

Així s'ha expressat Isern en declaracions als mitjans durant una visita a diferents comerços de la ciutat organitzada conjuntament amb Afedeco. "Palma ha de recuperar l'atractiu comercial que mai havia d'haver perdut", ha manifestat el 'popular'.

"El PP aposta amb serietat i contundència pel comerç de proximitat, i Palma ha d'oferir un comerç proper i no només de grans superfícies per poder mantenir viva la ciutat", ha manifestat.

En aquest sentit, Isern ha considerat que la ciutadania, els turistes i els clients "han de poder arribar al centre de la ciutat" pel que ha proposat "recuperar" els aparcaments "perduts durant la legislatura" així com millorar les places per aparcar vehicles tant subterranis com de superfície.

A més, el candidat 'popular' a Cort s'ha fixat la neteja, els grafitis i la "lluita ferma contra el 'top manta'" com a eixos "molt importants" de la seva proposta política de cara a les eleccions municipals del 26 de maig.

"JA SABRAN SI ELS CONVÉ TENIR A BAUZÁ EN LES SEVES LLISTES"

Preguntat pel fitxatge de l'expresident de Balears, José Ramón Bauzá, per Ciudadanos de cara a les eleccions europees, Isern ha afirmat que "tothom" coneix a l'expresident i ha afegit que la formació taronja "ja sabrà" si és convenient "o no" que formi part de les seves llistes.

En relació a la celebració del 40 aniversari des de les primeres eleccions municipals en democràcia, el candidat a Cort ha considerat que els ajuntaments són "la veritable essència" de la democràcia.

"Els ajuntaments són la institució més propera i de major proximitat amb el ciutadà, on cada dia es tracta amb els problemes reals dels ciutadans. És on es viu l'essència del concepte democràtic en les institucions", ha resolt.