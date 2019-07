Iván Sevillano: "Volem que el Consell sigui el Consell de la Mobilitat"

Publicado 9/7/2019 13:08:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano (Podem), ha assegurat aquest dimarts que afronta el càrrec sent conscient de "els problemes de mobilitat" que existeixen a l'Illa pel que incidirà que es compleixi l'"acord programàtic" en matèria de transport, ja que aquesta competència àdhuc no s'ha transferit. "Volem que aquesta legislatura, el Consell sigui el Consell de la Mobilitat", ha remarcat.

En declaracions als mitjans de comunicació, ha expressat que quan abans s'assumeixin les competències, abans podran treballar a resoldre aquest "repte". A més, ha recordat que en l'actualitat ja existeix una comissió, que es va crear a la fi de la legislatura passada, per definir les línies estratègiques en matèria de mobilitat.

Així mateix, ha dit que ja s'està treballant per solucionar aquests problemes i ha posat com a exemple la incorporació d'un carril més a l'entrada de Palma, a l'altura del Palau de Congressos, que "s'està fent sense necessitat de consumir més territori".

Per la seva banda, la consellera executiva de Territori, Maria Antònia Garcias (PSIB), ha dit que assumeix el càrrec amb "il·lusió" i ha explicat que ara toca realitzar una "anàlisi de les línies" que s'estaven duent a terme per començar a treballar al més aviat possible.