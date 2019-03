Jarabo anuncia que la seva formació és l'única força capaç de fer front "al trio de dretes"

Publicado 25/3/2019 11:34:42 CET

El portaveu de Podem s'ha referit així a les formacions del PP, Cs i Vox

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem al Parlament, Alberto Jarabo, ha anunciat aquest dilluns que la seva formació és l'única capaç de fer front "al trio de dretes" --en referència als partits del PP, Cs i Vox-- ja que ells són els únics que poden "dir veritats ferotges sobre l'elit", així com dels "grans empresaris i les patronals hoteleres".

Jarabo ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa en el Parlament, on ha expressat que "si el PSOE pactés amb Cs seria una reculada" per a la societat. Per la seva banda, la portaveu adjunta de la formació, Laura Camargo, ha anunciat que la seva formació ha fet grans assoliments però necessita "una altra legislatura" per dur a terme "més polítiques d'habitatge o polítiques que parin la massificació turística" a Balears.