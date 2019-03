Jarabo considera que el Decret sobre lloguers del Govern "es queda a mig camí" i "és insuficient"

Publicado 4/3/2019 13:38:45 CET

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha considerat aquest dilluns que el decret aprovat de mesures urgents en matèria de lloguer --que limita les pujades anuals dels preus a l'increment de l'IPC-- del Govern "es queda a mig camí" i "és insuficient" i ha destacat que, en aquest sentit, "només hi haurà un índex de referència" que, a al seu parer, "no té molt valor".

En roda de premsa, Jarabo juntament amb la diputada Laura Camargo ha dit que "cal posar un límit de preu" sobretot en "els llocs esmentats" com són, al seu parer, tota Eivissa i Palma, per exemple, i Camargo, per la seva banda, ha mostrat el suport del partit "per coherència, decència i dignitat" a les mobilitzacions feministes del proper 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

En aquest sentit, ha recordat que aquest dimarts durant el ple demanaran a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre si està a favor de la limitació de preu i perquè "pressioni a Sánchez més enllà de posició de partit".

Pel que fa a Camargo, ha mostrat la seva voluntat perquè el 8 de març "torni a ser una concentració històrica", ja que, "s'ha fet molt treball" però "encara queda un llarg camí".

Així mateix, ha recordat que aquest dilluns s'ha inagurat a El Molinar un bust d'Aurora Picornell "que va sofrir la violència del feixisme" en el passeig del Born del Molinar i, d'altra banda, ha recordat que aquest dimarts en el ple debatran una iniciativa per reformar el codi penal en relació als delictes de llibertat sexual.

Jarabo també ha fet referència al Règim Especial per a Balears (REB) i ha instat a seguir treballant "des del consens" i ha considerat que "no és el moment de valorar les seves mancances, que les té".

Així mateix ha criticat l'actuació del PP i ha dit que "qualificava el REB com el 'res' i al final van votar a favor" fet que, al seu judici, és perquè "alguna cosa bona hauria de tenir".