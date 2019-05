Jarabo diu que "treballaran intensament" per "aconseguir els 7.000 vots que es trobem als partits conservadors"

Publicado 30/4/2019 17:11:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Podem a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, ha dit aquest dimarts que "a l'esquerra li va bé en aquesta comunitat i a Palma", després de l'eleccions generals del diumenge, encara que ha matisat que al municipi "encara els separen 7.000 vots dels partits conservadors" de cara als propers comicis municipals del 26 de maig.

En declaracions als mitjans després de reunir-se amb els bombers de Palma al parc de Son Malferit, Jarabo ha sostingut que, en aquesta línia, "treballaran intensament" als barris per "que aquests vots que ara no es troben als partits progressistes tornin i repeteixin una majoria que es consolidi". "L'extrapolació de resultats donaria majoria, però no en vots", ha afegit.

A més, Jarabo ha explicat en què consistirà la campanya de la candidatura que encapçala a Palma, "ens reunirem amb els veïnats a trobades obertes a places, reunions a cases particulars i berenars a bars". "Més que declarar la guerra a l'adversari volem diferenciar propostes, tal com ho va fer Pablo Iglesias aquí a Palma, la nostra línia és proposar i conversar", ha afegit.

Jarabo, acompanyat de la número dos, Sonia Vivas, s'han reunit aquest dimarts l'Agrupació professional de Bombers de Palma (APBP) per recollir les seves demandes i incloure-les al programa de Podem, que es troba en la fase final d'elaboració.

En aquest sentit, el candidat ha detallat que una de les qüestions fonamentals per a la formació morada és "la defensa i protecció dels serveis públics", "ho hem fet amb el taxi, amb la renovació que s'ha de produir a la policia local i també amb els bombers que han fet moltíssimes reclamacions durant aquesta legislatura".