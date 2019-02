Jarabo titlla "d'irresponsable" a Clavijo i insta a "treballar conjuntament" entre illes i comunitats

Publicado 25/2/2019 14:24:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha titllat "d'irresponsable" al president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, perquè, segons ha apuntat, va considerar que l'aprovació del Règim Especial per a Balears (REB) "era una situació d'agreujament" i ha argumentat que "en tenir els mateixos problemes" --referint-se a la condició d'illa-- "s'ha de treballar conjuntament".

En roda de premsa, Jarabo ha detallat que, en aquest sentit, des del seu partit advoquen per "la feina col·lectiva" amb Canàries i fins i tot "amb la resta de comunitats que tenen problemes d'infrafinançament" i, en relació a l'aprovació del REB, ha demanat una tramitació "el més accelerada possible" en la nova legislatura perquè la segona part --de les bonificacions fiscals-- "no tingui pròrrogues".

"No volem de cap de les maneres que les eleccions avançades puguin trencar el consens de país per tenir un REB i millorar el finançament. És indispensable corregir els costos d'insularitat i, així mateix, també l'error que s'ha comès fins ara de no treballar conjuntament sinó en funció dels colors del partit estatal", ha asseverat Jarabo, en aquest sentit, i ha afegit que és una qüestió de "justícia" i de "solidaritat".

Així mateix, en relació al ple del Parlament d'aquest dimarts ha explicat que insistiran en "les dificultats dels ciutadans d'accedir a habitatges" amb preguntes relacionades amb el lloguer turístic i els veïns que, segons ha apuntat, "es queixen per la falta d'actuació per la inspecció turística".

"La Conselleria hauria d'actuar amb més intensitat i enviar un missatge que això se solucionarà i sancionarà el lloguer que no respecti la legalitat", ha apuntat Jarabo, i així mateix, ha explicat que demanaran quan es cobriran totes les places de l'Oficina d'Habitatges Buits i ha demanat "concreció".

Jarabo, a més, ha instat la Delegació del Govern a revisar els protocols de desnonaments "en referència al cas de Can Capes" ja que, al seu parer, "és una imatge terrible en democràcia que va en contra dels principis constitucionals".

D'altra banda, ha fet referència a les dues Lleis de Consultes i Participació Ciutadana i la del Voluntariat, que, previsiblement, s'aprovaran aquest dimarts i ha dit que són "bones lleis" encara que la segona "arriba amb 20 anys de retard".

En termes més concrets, de la primera ha elogiat que "s'ha millorat" el plantejament de la proposta inicial ja que "quedava en una llei passiva" i, en la nova, s'ha creat un cens digital que ofereix a la població eines de formació per participar.

En relació a la del voluntariat, ha sostingut que "és molt reclamada" i ha explicat que reconeix la tasca d'aquestes entitats sense ànim de lucre i aposta pel "voluntariat de qualitat, compromès i format".