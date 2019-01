Jerez reconeix que encara no ha decidit si serà el candidat del PP a l'alcaldia de Santa Eulària

Publicado 7/1/2019 12:25:33 CET

EIVISSA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat del Grup Popular en el Parlament balear, Miquel Jerez, ha reconegut aquest dilluns que la decisió d'optar a l'alcaldia de Santa Eulària a les eleccions de maig "encara" no està presa.

En declaracions a Europa Press, ha reconegut que les festes de Nadal han interromput el procés de selecció d'un candidat, després que l'actual alcalde Vicent Marí anunciés que no tornarà a presentar-se a l'Ajuntament de Santa Eulària.

Inicialment, es va assegurar que fins el dia 1 de gener els aspirants a optar al càrrec podien presentar les seves candidatures. No obstant això, segons Jerez, ara com ara no hi ha previsió que es reuneixi la Junta Local de Santa Eulària per abordar aquesta qüestió, i tampoc no hi ha una data concreta perquè ell doni una resposta. De la mateixa manera, el diputat tampoc no ha concretat si s'han postulat altres possibles candidats.

Abans de Nadal, Jerez va reconèixer que volia valorar amb la seva família i entorn més proper la possibilitat de ser el candidat a l'alcaldia de Santa Eulària pel Grup Popular.