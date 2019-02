Joan Groizard destaca la importància d'eliminar les emissions de CO2 abans de 2050 per a permetre "un canvi tranquil"

Publicado 12/2/2019 13:42:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb.

El exdirector general del Canvi Climàtic del Govern Joan Groizard, actual director d'energies renovables de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA) dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha destacat la importància d'eliminar les emissions de CO2 abans de 2050 per a permetre "un canvi tranquil".

"No és una llei de quatre anys sinó de llarg termini, encara que és inusual a nivell polític fer lleis a més de quatre anys vista és important posar aquestes dates perquè no arribi 2049 i de sobte hàgim de canviar-ho tot sense donar temps a treballadors i empreses a poder adaptar-se", ha explicat aquest dimarts en declaracions als mitjans.

Així mateix, ha defensat que la llei de Balears marqui que en 2035 no podrà haver-hi nous vehicles que siguin de combustió perquè, segons ha detallat, "d'aquí al 2035 hi ha tota una generació encara" i això permetrà que "pugui ser un canvi ràpid però tranquil i no traumàtic per a ningú".