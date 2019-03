Joan Miralles encapçalarà la llista de El PI al Congrés amb "il·lusió" i "energia"

Publicado 14/3/2019 11:39:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de l'Associació de Lloguer Turístic de Balears (Habtur), Joan Miralles, qui encapçalarà la llista de El PI al Congrés a les pròximes eleccions generals, ha assegurat que afronta el repte amb "il·lusió" i "energia".

"Sempre m'ha agradat molt la política i quan he cregut en una cosa he mirat d'implicar-me al màxim. Crec que fa falta una veu pròpia a Madrid que defensi els interessos de Balears i que no estigui supeditada a la disciplina de Madrid", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha assenyalat que, des de fa anys, considera que El PI és "el partit més pròxim" al que ell defensa i creu i ha subratllat que un dels seus objectius serà "defensar un sistema de finançament just per a Balears, un Règim Especial per a Balears (REB) digne i uns Pressupostos Generals de l'Estat on la regió no estigui infrafinançada".

Per part seva, el diputat de El PI Josep Melià ha manifestat que la formació està "satisfeta" davant la decisió de Miralles d'encapçalar la llista i ha incidit en la intenció del partit que "Balears tingui una veu pròpia a Madrid".

"Miralles encaixa en aquest perfil jove, de defensa dels interessos de Balears, i volem afrontar aquest repte de les eleccions generals amb il·lusió i energia", ha afegit.

Finalment, el portaveu del PI al Parlament, Jaume Font, ha assegurat que la formació ha deixat clara la "defensa ferma" de diversos sectors com "el del petit comerç, la recerca, o la llengua", entre altres.

Preguntat sobre possibles aliances o coalicions per a Congrés i Senat, Font ha recordat que la seva formació ja va intentar fer un acord amb MÉS per Mallorca en 2015 i el partit ecosoberanista va dir que no. "Són ells els que han perdut", ha conclòs.