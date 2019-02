Joan Rotger assegura que Rodríguez "va indicar" que es contractés Over per a la imatge de la policia turística

Publicado 27/2/2019 16:18:51 CET

Una altra directora general també diu que Rodríguez va manar la contractació d'Over

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdirector general d'Interior, Joan Rotger, ha assegurat aquest dimecres que, quan des del seu departament es va proposar la idea de crear una imatge per a la denominada policia turística de la Policia Local, el llavors conseller d'aquest departament del Govern, José María Rodríguez, "va indicar" l'empresa --Over Marketing-- que havia de contractar-se i els treballs que s'havien de realitzar.

Rotger s'ha expressat així durant la seva declaració com a testimoni en el judici pel 'cas Over' que investiga el presumpte ús de fons públics per beneficiar a Over Marketing, propietat de Daniel Mercado.

Per la seva banda, la llavors directora general d'Interior, Maria Luisa Ginard, que també ha declarat aquest dimecres, ha dit que, en relació a una campanya de publicitat en la Funció Pública d'ocupació, també va ser Rodríguez qui li va dir de fer aquesta campanya i que, a més, ja havia decidit quina empresa la faria, Over Marketing.

En aquesta peça separada, la número 27 del 'cas Palma Arnea', el principal acusat és l'exconseller d'Interior, José María Rodríguez, que s'enfronta a una pena de cinc anys de presó per malversació.

L'expresident del Govern, Jaume Matas, també estava investigat però va ser condemnat abans de començar el judici, en arribar a un pacte amb la Fiscalia pel qual va admetre haver comès delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació. A aquest pacte també es va adherir Mercado, que també estava investigat.

Preguntat pel fet de quin a pesar que Over havia realitzat els treballs de la imatge de la policia turística, aquests havien estat facturats per Link America, Rotger ha explicat que "coneixien al grup" del que formava part, que era Over Marketing.

Després d'això, Rotger ha matisat que van conèixer l'existència del grup per la premsa i els mitjans de comunicació amb posterioritat.

D'altra banda, el coordinador de la campanya electoral del PP balear en 2003, Javier Rodrigo de Santos, va assegurar aquest dimarts durant la seva declaració en aquest judici que Rodríguez, li va lliurar "un sobre amb 3.000 euros" en diners negres pel seu treball com a director del gabinet de Jaume Matas en aquesta campanya electoral.

En la seva intervenció com a testimoni, De Santos va explicar també que "normalment se li pagava per transferència" i que, en aquesta ocasió, no va signar cap document sobre aquest tema. Tal com va dir, després va comprovar, a més, que aquesta quantitat no estava inclosa en la declaració de la renda". Sobre això, va dir que "altres companys" van viure situacions similars.

Respecte a la contractació d'Over Mareting per a la campanya electoral de 2003, De Santos va dir que Matas els va presentar Mercat i els va explicar que la seva empresa "era l'encarregada" de realitzar els actes relatius a la campanya electoral. Sobre això, va deduir que la iniciativa per a la contractació de l'empresa de Mercado venia "del PP nacional" i no directament de Matas.

El judici es reprendrà aquest dijous a partir de les 09.45 hores.