Jorge Campos afirma que el PP "ha d'explicar per què perd un senador sobre la base de la seva política lingüística"

Publicado 23/1/2019 13:30:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Actua-Vox, Jorge Campos, ha afirmat aquest dimecres que "és el PP qui ha d'explicar per què perd a un senador sobre la base de la política lingüística que defensen a Balears".

Així s'ha expressat Campos en declaracions a Europa Press, en relació a la marxa de l'expresident del Govern i senador pel PP, José Ramón Bauzá, que ha anunciat la seva baixa del partit després de més de 20 anys de militància.

Preguntat per la possibilitat que Bauzá s'incorporés al projecte polític d'Actua-Vox, Campos ha rebutjat fer declaracions i s'ha limitat a assenyalar que "avui la pregunta cal dirigir-la al PP".

Bauzá ha anunciat aquest matí la seva baixa com a militant del PP i que renuncia a la seva acta com a senador del PP per Balears, a través d'una carta en la qual acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

En aquesta carta, Bauzá parla que seguirà "defensant el mateix des de la societat civil, en qualitat de ciutadà que es guanya honradament la vida com a farmacèutic a Mallorca", si bé acaba dient que "per defensar a una Espanya de ciutadans lliures i iguals, liberal, unida i de futur", "sempre" podran "comptar" amb ell.