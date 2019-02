Jorge Lorenzo, Ezpeleta i el Mundial de MotoGP, protagonistes aquest dimecres dels Esmorzars d'EP

Publicado 26/2/2019 18:03:44 CET

El pentacampeón del món de motociclisme Jorge Lorenzo i el Director Executiu (CEO) de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, exposaran aquest dimecres (10.00 hores) com afronten el Campionat del Món de MotoGP, que arrenca el 10 de març en el circuit de Qatar de Losail, als 'Desayunos Deportivos' d'Europa Press, acte que se celebrarà a l'hotel Hesperia de Madrid.

En aquest acte, que està patrocinat per Liberbank, Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) i Repsol, Jorge Lorenzo parlarà de les seves primeres impressions amb la Honda en els entrenaments a Catar, després d'haver ajornat el contacte amb la seva nova moto per la fractura d'escafoides de la muñeca esquerra que va sofrir a finals de gener.

Per la seva banda, Carmelo Ezpeleta repassarà les novetats de la 'categoria regna' i la resta del campionat més important del calendari de motos, que podrà veure's aquest 2019 a Espanya a la televisió a través de la plataforma de 'streaming' DAZN que prendrà el relleu després de cinc anys de Movistar+.

Aquest acte és l'últim de l'onzena temporada dels Esmorzars Esportius, que va estar inaugurada per les campiones olímpiques Lydia Valentín i Carolina Marín, presentades pel president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco. Després, van seguir a la tribuna el president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Jorge Garbajosa; i el de l'Associació de l'Esport Espanyol (ADESP), José Hidalgo, en un acte en el qual va presentar, sota el títol 'Nou marc, nous reptes: la transformació de l'esport espanyol', un estudi de la consultora Deloitte en el qual es radiografiava l'esport espanyol.

Igualment, van treure el cap a aquest àgora de l'esport la primera presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD) en la història de l'organisme, María José Rienda; i el president del Consell d'Administració del Reial Valladolid Ronaldo Nazario de Lima, i el president executiu del club de Pucela, Carlos Suárez.

Els últims a fer-ho van ser els presidents de LaLiga, Javier Tebas, i de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, que es van referir a la no celebració del partit a Miami (als Estats Units) entre el Girona i el FC Barcelona i la importància de l'ocupació del sistema de videoarbitraje (VAR). A més, Rubiales va anunciar el nou format de 'final a quatre' que vol implantar en la Supercopa d'Espanya.

En les campanyes precedents dels 'Esmorzars Esportius' van desfilar els principals protagonistes de l'esport nacional i internacional, cas de directius de clubs, organismes i entitats esportives i esportistes i exdeportistas de múltiples disciplines.

A l'anterior van participar el vicepresident del Comitè Olímpic Internacional (COI), l'espanyol Juan Antonio Samaranch Salisachs; l'exsecretari d'Estat per a l'Esport i actual president de la Fundació Espanya Activa, Jaime Lissavetzky; i el president de la Real Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA), Raúl Chapado.

Igualment van acudir el Director General del Mapfre en la Volvo Ocean Race (VOR), Pedro Campos, que va fer de presentador del patró del desafiament espanyol de la VOR, Xabi Fernández, i dels tripulants Támara Echegoyen, primera espanyola en la història de la regata, i Joan Vila, considerat com el millor navegant del món.

El president de LaLiga, Javier Tebas, va anunciar l'aplicació de la tecnologia del famós VAR per a aquesta temporada 2018-19; el ja exciclista Alberto Contador, doble guanyador de Gir i Tour i tricampeón de la Volta, va repassar la seva carrera; i l'ex president del CSD José Ramón Lete i el del COE, Alejandro Blanco, van completar la llista de ponents.

En els exercicis d'anys passats van estar els exciclistes Miguel Indurain, pentacampió del Tour, el propi Alberto Contador, i Joaquim 'Purito' Rodríguez, el vigent campió del món en ruta, Alejandro Valverde, el Director General de La Vuelta, Javier Guillén, i el seu antecessor, Víctor Cordero, i el millor atleta i la millor baloncestista espanyols de tots els temps, Fermín Cacho i Amaya Valdemoro.

Els presidents de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, l'ex del FC Barcelona Sandro Rosell, el llavors del Reial Madrid Ramón Calderón, l'exseleccionador nacional de futbol Vicente del Bosque i l'ex entrenador del Reial Madrid Rafa Benítez, actualment en el Newcastle, van acudir també a aquest 'àgora'.

També van passar per aquesta tribuna els pilots Dani Pedrosa, Marc Márquez, Maverick Viñales, Álex Crivillé i el '12+1' vegades campió del món Ángel Nieto, els nedadors Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer, Mireia Belmonte i Melani Costa, les de 'sincro' Ona Carbonell i Raquel Corral, els pilots Carlos Sainz, Marc Coma i Stephane Peterhansel, 'Monsieur Dakar', i el golfista Miguel Ángel Jiménez.

Igualment, l'exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, els expresidents del CSD Albert Soler i Miguel Cardenal, el president del Comitè Paralímpic Español (CPE), Miguel Carballeda, l'expresident de la LFP José Luis Astiazarán, i els exconsellers delegats de Madrid 2016 i Madrid 2020, Mercedes Coghen i Víctor Sánchez.

Van desfilar igualment per aquest fòrum presidents i expresidents de federacions nacionals com José Luis Sáez (bàsquet), José Luis Escañuela (tennis), Gonzaga Escauriaza (golf), Fernando Carpena (natació), José María Odriozola (atletisme), el llavors president de l'Associació d'Esportistes (AD) Cayetano Martínez d'Irujo i l'ex Directora General d'Esports del CSD Ana Muñoz, actual vicepresidenta de la RFEF.

No va faltar la presència de representants internacionals com el llavors Ambaixador per al Llegat Olímpic i Paralímpic de Londres 2012, Lord Sebastian Coe, actual president de la IAAF; l'ex Ambaixador del Regne Unit a Espanya Giles Paxman; l'ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, i l'ex Director General Delegat de ASO Yann Le Moenner.

Van intervenir, a més, els seleccionadors nacionals que van ser campions del món José Vicente 'Pepu' Hernández, candidat ara a l'alcaldia de Madrid pel PSOE, Paco Antequera i Javier Lozano, actual president de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS).

El Secretari Extraordinari de Seguretat per a Grans Esdeveniments del Brasil, Andrei Augusto Passos Rodrigues, el Director Executiu de l'Eurolliga, Jordi Bertomeu, l'Ambaixador de França a Espanya, Yves Saint-Geours, el llavors president de l'AFE i ara de la RFEF, Luis Rubiales, i el vicepresident de NBA para Europa, Orient Mitjà i Àfrica, l'espanyol Jesús Bueno, figuren també en la llista d'intervinents.

PREGUNTES PER TWITTER

Europa Press oferirà a la seva més d'1,13 milions de seguidors en Twitter l'oportunitat de preguntar als ponents a través de la xarxa social de microblogging. Així, aquests seguidors d'Europa Press en Twitter podran realitzar preguntes als convidats Jorge Lorenzo i Carmelo Ezpeleta usant el 'hashtag' #EPDesayunoLorenzo.

A causa de l'escàs marge temporal amb el qual expliquen aquest tipus d'esdeveniments informatius, de les qüestions realitzades pels usuaris es farà una selecció i s'efectuaran les mateixes durant el transcurs de l'esmorzar.

Els Esmorzars Esportius repeteixen el format dels 'Esmorzars Informatius' d'Europa Press pels quals han passat en els últims anys presidents del Govern, caps de l'oposició, ministres, presidents autonòmics, personalitats del món de l'economia, la cultura i la religió, entre d'altres.

