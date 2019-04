José Domínguez Abascal assegura que les renovables són la forma "més barata" de produir energia en l'actualitat

Publicado 3/4/2019 11:20:49 CET

El secretari d'Estat creu que les transició a les renovables generarà fins a 300.000 nous llocs de treball en els propers anys

El secretari d'Estat d'Energia del Govern, José Domínguez Abascal, ha assegurat aquest dimecres en un fòrum de debat celebrat a Palma, que la forma més barata de produir energia en l'actualitat és a través de les energies renovables, entre les quals es troben la solar o l'eòlica.

En aquesta línia, ha expressat que en l'actualitat, a diferència de fa uns anys, les renovables s'han convertit en "competitives", encara que ha dit que queda molt "esforç per gestionar tot aquest procés", el qual ha qualificat de "necessari i urgent". Domínguez Abascal ha augurat que la transició energètica per a la no dependència dels combustibles fòssils generarà entre 250.000 i 300.000 nous llocs de treball en els propers anys.