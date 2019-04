José Domínguez Abascal assegura que les renovables són la forma "més barata" de produir energia en l'actualitat

Publicado 3/4/2019 13:40:17 CET

El secretari d'Estat creu que les transició a les renovables generarà fins el 300.000 nous llocs de treball en els propers anys

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat d'Energia del Govern, José Domínguez Abascal, ha assegurat aquest dimecres en un fòrum de debat celebrat a Palma, que la forma més barata de produir energia en l'actualitat és a través de les renovables, entre les quals es troben la solar o l'eòlica.

En aquesta línia, ha expressat que en l'actualitat, a diferència de fa uns anys, les renovables s'han convertit en "competitives", encara que ha dit que queda molt "esforç per gestionar tot aquest procés", al que ha qualificat de "necessari i urgent". Domínguez Abascal ha augurat que la transició energètica per a la no dependència dels combustibles fòssils generarà entre 250.000 i 300.000 nous llocs de treball en els anys vinents.

EL CANVI CLIMÀTIC I ELS FENÒMENS METEOROLÒGICS EXTREMS

El secretari d'Estat ha posat el focus durant la seva ponència en la necessitat de la transició energètica, ja que els principals problemes que afronta la humanitat són "els fenòmens meteorològics extrems i el canvi climàtic", causats, en bona part, ha dit, per "l'emissió dels gasos que produeixen l'efecte hivernacle" produïts pels combustibles fòssils.

Així mateix, ha expressat que no solament és el Govern espanyol el que està treballant en això, sinó que tots els organismes internacionals han establert mesures per aconseguir una transició "pacífica". Domínguez ha recordat el Pla de la Unió Europea per reduir els combustibles fòssils el 2030 i aconseguir eliminar-los completament cap a 2050.

En aquest sentit, ha explicat que a Espanya, des de 1990 s'han reduït les emissions de combustibles fòssils prop d'un 20 per cent, encara que la intenció és baixar aquest percentatge si es vol arribar als objectius de la UE. "El model actual ens porta al desastre", ha expressat Domínguez, que ha recalcat la seva satisfacció perquè la societat "és de cada vegada més conscient" del canvi en el qual anem a entrar.

En aquest sentit, ha explicat que "els ciutadans hem de donar-nos compte que no tenim una altra opció" de canviar certs hàbits. En concret, ha expressat que si volem que la forma de vida continuï així "caldrà acostumar-se a carregar el cotxe quan hi ha més energia" o a caminar més dins de la ciutat per dependre menys del cotxe.

Domínguez ha explicat també que si la transició passa per la generació d'energia elèctrica, canviar el sector del transport i l'eficiència energètica dels edificis seran els propers passos per aconseguir una societat "més ecològica".

De moment, ha explicat, en la península existeixen set reactors nuclears que acabaran la seva vida útil abans del 2030 i per les quals "és necessari treballar per fer que els seus treballadors tinguin un futur millor", ha comentat.

Respecte a Balears, Domínguez ha recordat les actuacions del Govern per tancar la central d'Es Murterar, al que s'ha referit com un exemple més del "gradual progrés cap a la no dependència del carbó". També ha aplaudit les actuacions del Govern per impulsar projectes fotovoltaics o fomentar l'autoconsum.

REIAL DECRET DE L'AUTOCONSUMO

Finalment, Domínguez ha esmentat el Reial decret de l'Autoconsum, que s'espera que entri en vigor en els propers mesos, una vegada ho hagi aprovat el Consell de Ministres aquest mateix mes d'abril. El document contempla un diagnòstic de la situació, estableix una definició de pobresa energètica i de consumidor vulnerable i marca els objectius de reducció a 2024.

A més, el document realitza un diagnòstic de la situació a Espanya, determina eixos d'actuació i fixa objectius de reducció d'aquest problema social que afecta a entre 3,5 i 8 milions de persones al país.

Finalment, el secretari d'Estat ha conclòs dient que Espanya té la capacitat tecnològica de participar en la transició, "és la nostra obligació caminar cap a això", ha finalitzat.