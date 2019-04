José Esteban Catalá serà el candidat de Ciutadans a l'Ajuntament de Manacor

Publicado 24/4/2019 17:28:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

José Esteban Catalá encapçalarà la llista de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Manacor a les eleccions del 26 de maig, segons ha anunciat aquest dimecres la formació taronja.

En un comunicat, Cs ha informat que el seu candidat, que és tècnic superior d'Administració i Finances, és un "bon coneixedor" de Manacor, localitat en la qual va néixer el 1977.

Catalá explica també amb una "àmplia trajectòria professional" en l'àmbit de la comptabilitat i en el de la restauració i que està "vinculat" a Cs des de l'any 2007.

Així, el cap de llista ha assegurat que la seva prioritat per a Manacor és millorar serveis com la il·luminació, la seguretat, la neteja dels carrers i l'aigua, i que accelerarà les gestions per part de l'Ajuntament. "No es pot permetre que es trigui una mitjana de dos anys per obtenir una llicència d'obres", ha criticat.

D'altra banda, Catalá ha establert com a objectiu "trobar una solució per a la delicada situació en què es troba l'hipòdrom de Manacor" i "revitalitzar" el 'trot', que, segons ha declarat, és un "gran motor econòmic".