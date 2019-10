José Hila participa en la trobada del Pacte d'alcaldes pel clima sostenible que se celebra aquest dijous a Màlaga

Actualizado 17/10/2019 17:53:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, José Hila, participa aquest dijous en la trobada nacional del Pacte d'alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible que se celebra a Màlaga, després de l'adhesió del Consistori a aquesta iniciativa el passat mes de juliol i que implica una sèrie de compromisos amb la sostenibilitat.

Segons ha detallat Cort en un comunicat, l'adhesió a aquesta iniciativa implica assumir compromisos com l'acceleració de la descarbonització del territori o aconseguir que la ciutadania pugui accedir a una energia més segura, sostenible i assequible.

Concretament, l'adhesió a aquest pacte implica treballar fins al 2030 per reduir les emissions de cO2 en un 40 per cent a la ciutat. Així mateix, també estableix un full de ruta per complir els compromisos i s'elaborarà un Pla d'Acció pel Clima i l'Energia sostenible en un termini de dos anys.

En aquest sentit, Hila ha declarat que l'assistència a aquesta trobada "reafirma el compromís de Palma amb la sostenibilitat" i ha recordat algunes de les mesures del Consistori en aquest sentit com l'ampliació de zones per a vianants, l'aplicació de mesures per a la pacificació del trànsit a Palma, la plantació de 10.000 arbres o la creació dels nous eixos cívics de Nuredunna i Cotlliure.

Així mateix, també ha volgut destacar la millora de la il·luminació de la ciutat mitjançant projectes d'eficiència energètica, així com l'aposta pel reciclatge municipal