José María Amengual, candidat de Cs a l'Ajuntament de Marratxí

Publicado 2/5/2019 14:48:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

L'equip de Ciudadanos (Cs) Marratxí ha presentat José María Amengual com a candidat de la formació taronja a l'Ajuntament de Marratxí de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig, segons ha informat el partit a través d'una nota de premsa.

"El nostre objectiu és apropar l'ajuntament a tots els veïns de Marratxí, millorar la qualitat dels serveis municipals per a la ciutadania i fer una administració local per a tots, on els ciutadans puguin tenir veu i ser escoltats", ha manifestat Amengual, qui és delineant amb més de trenta anys d'experiència dins de l'arquitectura, urbanisme i obra civil, segons ha informat el partit.

A més, Amengual ha ressaltat que la candidatura "està integrada per una cartera de professionals de l'empresa privada que posaran els seus coneixements al servei de l'Ajuntament en favor d'una veritable política útil".

La número dos de la llista de Cs al Consistori de Marratxí és Lidia Sabater, professional al món de l'educació. La segueix Marcos Pinela, graduat en dret i actual coordinador de Cs Marratxí. Com a nombre quatre està Margalida Oliva, professional al món de la comunicació i li segueix Carolina Hortolà, estudiant de dret i amb experiència en administració.

La resta de la llista està formada per Luis Oliva, Jose Belmonte, Idoia Hernando, Laura Fernandez, Gonzalo Martinez, Fernando Garcia, Maria Amparo Martín, Juan Luis Solano, Asunción Diaz, Francisco Bou, Miguel Ramos, Ana Maria Kariger, Javier Vico, Elisabeth Raya, Julian Vicente Sabater, Sergio Tiscar i como suplente Sandra Fernández.