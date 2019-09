José María Ruiz-Mateos fill: "No tenim res, estem arruïnats"

Publicado 11/9/2019 12:48:32 CET

Empresari denunciant: "Hi havia criades amb còfia, porters i xofers, feien una impressió d'abundància absoluta"

PALMA DE MALLORCA, 11 Set. (EUROPA PRESS) -

José María Ruiz-Mateos, fill de l'empresari mort del mateix nom, ha assegurat aquest dimecres durant la seva declaració davant l'Audiència Provincial de Balears que després de la fallida de Rumasa ho van perdre tot: "No tenim res, les nostres cases estan hipotecades, executades i embargades; no tenim absolutament patrimoni de cap mena, malgrat les calúmnies, estem arruïnats".

La tercera sessió del judici per una presumpta estafa agreujada per la compra de l'hotel Eurocalas a Mallorca ha començat amb la seva declaració i ha continuat amb la dels germans Ruiz-Mateos que encara no havien declarat (Alfonso i Zoilo). Els tres han mantingut una postura similar a les dels seus altres germans en la sessió anterior i han defensat "l'escrupolós" que era el seu pare en el treball i han assegurat que no tenen "ni un euro ni patrimoni".

Després d'ells, ha declarat com testimoni, Francisco Miralles, l'empresari denunciant de l'estafa. Ha explicat que abans de la compra del seu hotel --l'Eurocalas-- li van amagar detalls de l'operació com que l'hotel que els Ruiz-Mateos havien presentat com aval --el Cervantes-- ja havia estat hipotecat.

En aquest sentit, Miralles ha assegurat que en tot moment traslladaven una impressió "d'abundància absoluta" i ha posat com a exemple que quan va mantenir reunions amb ells a la seva casa de Somosaguas, "hi havia criades amb còfia, porters i xofers".

També ha dit que va tancar la venda amb el pare però que després va negociar amb els fills.