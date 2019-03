Un jove accepta dos anys de presó per violar una menor de 15 anys quan estava borratxa

Publicado 6/3/2019 12:11:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

Un jove ha acceptat aquest dimecres una pena de dos anys de presó per agredir sexualment una menor de 15 anys a una festa, quan ella estava sota els efectes de l'alcohol. A més, se li ha imposat una indemnització de 10.000 euros per a la víctima, que ja ha consignat.

En la vista convocada aquest matí a l'Audiència Provincial de Balears, la defensa i les acusacions han arribat a un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici. Així, el jove s'ha conformat també amb una mesura de cinc anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de la víctima per temps de set anys.

A més, la Fiscalia ha accedit a la suspensió de la pena, per la qual cosa el jove no haurà d'ingressar a la presó amb la condició de no cometre cap delicte durant un termini de tres anys.

L'acord ha permès a l'acusat rebaixar sensiblement les penes que demanava la Fiscalia, que originalment sol·licitava una condemna de nou anys de presó. El judici ha quedat vist per a sentència.

Els fets van ocórrer el juliol de 2012, de nit, durant una festa d'aniversari a Mallorca, quan el jove tenia 20 anys. La menor havia ingerit grans quantitats d'alcohol i el jove la va portar a un dormitori, on la va agredir sexualment. La menor va tractar de llevar-li-ho de damunt sense aconseguir-ho, donat l'estat d'embriaguesa en el qual es trobava.