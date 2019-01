La jove detinguda per apunyalar mortalment la seva parella passarà aquesta setmana a disposició judicial

Publicado 30/1/2019 14:18:52 CET

La detinguda va punxar les rodes del cotxe de l'home, cosa que va provocar una discussió entre tots dos

EIVISSA, 30 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha informat que la jove de 18 anys detinguda per apunyalar mortalment la seva parella a Eivissa passarà a disposició judicial aquest dijous, si els dóna temps a acabar amb la seva declaració i les dels "tres o quatre" testimonis del cas als quals han d'interrogar. Si no els donés temps, passaria a disposició aquest dijous.

Segons ha informat l'Institut armat a Europa Press, ara per ara es desconeixen els motius pels quals la presumpta autora, va punxar les rodes del vehicle del mort, un home de 31 anys, cosa que va provocar una discussió entre tots dos.

Així mateix, la Guàrdia Civil ha assegurat aquest dimecres que tots dos mantenien una relació des de feia poc temps.

El succés va tenir lloc aquest dimarts en uns apartaments d'És Codolar, a Sant Josep (Eivissa). Després d'apunyalar l'home, la jove va fugir del lloc i es va amagar per la zona sent detinguda poc després quan, en col·laboració amb la Policia Local, la van localitzar oculta entre uns arbres a la platja de la zona.

Des de l'Hospital de Can Misses van informar que l'home va ingressar en estat crític a les 13.25 hores, però els efectius sanitaris no van poder fer gens per salvar la seva vida.