Un jove, greu després de sofrir parades cardiorrespiratòries de les que va poder recuperar-se després de la intervenció

Publicado 30/9/2019 16:40:01 CET

EIVISSA, 30 Set. (EUROPA PRESS) -

Un jove de 16 anys va ingressar aquest diumenge en estat greu a l'Hospital d'Eivissa després de sofrir diverses parades cardiorrespiratòries. La col·laboració de sanitaris i efectius policials de Santa Eulària van permetre salvar la vida del menor, segons ha destacat l'Ajuntament de Santa Eulària.

Segons informació del 061, el menor va arribar al centre respirant per si mateix, amb pols, encara que greu. Fins a tres patrulles de la Policia Local van col·laborar amb el 061 per salvar la vida del pacient.

Els agents van iniciar la reanimació, van utilitzar el desfibril·lador de servei i van acabar obrint pas a l'ambulància per arribar a l'Hospital des d'una vivenda a Santa Gertrudis ja que el cor del jove va tornar a parar-se.

L'avís va arribar a les 16.00 hores, segons ha explicat el Consistori. El 112 va explicar que una dona hi havia trucat comunicant que el seu fill de 16 anys estava inconscient i sofria convulsions. Abans d'arribar els agents, Emergències va avisar que el jove estava en parada cardiorrespiratòria.

Després de l'arribada dels policies, una ambulància del 061 va arribar també a l'habitatge minuts després i va començar el suport vital avançat.

Després de 15 minuts de reanimació, tasques en les quals van participar també els agents, van poder recuperar-li el pols i, encara que el jove va ser estabilitzat a l'ambulància, va tornar a entrar en parada durant uns minuts.

Davant la situació, els sanitaris van sol·licitar una via sense trànsit per arribar el més aviat possible a l'hospital, per la qual cosa les patrulles van bloquejar el pas a altres vehicles.