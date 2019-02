El jutge del cas Cursach rebutja certificar què va ocórrer amb els mòbils confiscats abans que arribessin al Jutjat

Publicado 1/2/2019 17:41:12 CET

Florit també rebutja expedir certificació sobre si els documents confiscats a la periodista d'Europa Press "han estat o no examinats"

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jutge que instrueix el 'cas Cursach', Miguel Florit, ha dictat una providència en la qual rebutja certificar què va ocórrer amb els dispositius confiscats als periodistes Blanca Pou, d'Europa Press, i Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, durant el termini de gairebé 24 hores anteriors al fet que fossin lliurats al Jutjat, perquè ho "desconeix".

Així s'ha pronunciat el magistrat en una providència dictada aquest dijous i notificada aquest matí als afectats, amb la qual respon la petició formulada per Europa Press i el seu periodista.

"No escau a expedir certificació sobre dades que no consten a la causa i que aquest Jutjat desconeix", assenyala en l'escrit.

En concret, després que Florit anul·lés l'acte amb el qual havia ordenat la requisa dels mòbils, el Jutjat va citar els periodistes el 4 de gener per retornar-los-hi el material. En aquesta compareixença, a petició dels mitjans de comunicació afectats, el secretari judicial va lliurar una certificació donant fe que els dispositius no s'havien manipulat en el temps en el qual van estar en dependències judicials.

No obstant això, el lletrat de l'Administració de Justícia assenyalava que els dispositius li havien estat lliurats el dia 12 de desembre, un dia després de la confiscació, i la certificació del Jutjat no abastava aquest lapse de gairebé 24 hores.

Segons van indicar fonts del Jutjat, la Policia va portar el material a les dependències judicials obeint una ordre verbal del propi jutge Florit. Per això, Europa Press havia sol·licitat que el Jutjat informés de què havia ocorregut durant aquest temps i certifiqués si el material havia estat bolcat o examinat de qualsevol forma.

Amb la nova providència coneguda aquest divendres, Florit determina que "no escau" al fet que el secretari del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, "únic que pot verificar-ho legalment", "certifiqui sobre el que va poder o no ocórrer durant el lapse de temps en què els dispositius intervinguts van estar en dependències alienes al Jutjat".

DOCUMENTS EN PAPER

D'altra banda, el jutge també ha rebutjat expedir certificació sobre si els documents en suport paper que van ser confiscats a la periodista de l'agència de notícies "han estat o no examinats". Cal recordar que, en la compareixença del 4 de gener, el Jutjat va retornar tot el material informàtic però no els documents en format físic, que de fet no tenia en el seu poder malgrat que constaven en l'acta aixecada per la secretària judicial que va estar present en l'acte de requisa.

Els papers tampoc no consten en l'ofici lliurat per la Policia, en el qual s'informa que els agents van aportar els dos mòbils, dos ordinadors de sobretaula -propietat d'Europa Press- i un pendrive. Durant l'acte en el Jutjat, la periodista va reclamar els documents i posteriorment la Instrucció 12 va comunicar que serien retornats.

Segons ha pogut confirmar Europa Press, aquests documents en paper van ser escanejats i incorporats al sumari digital de la causa, malgrat que l'ordre per la qual van ser obtinguts havia estat anul·lada.

Igualment, en la providència el jutge Florit rebutja lliurar una còpia de l'acta aixecada en la confiscació -un document que requeria la signatura de la redactora-, perquè ni Europa Press ni Pou són "part en aquest procés judicial".